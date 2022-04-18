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TIMETURK / GÜNDEM / Hatay'daki yangın kontrol altına alındı: 2 kişi gözaltında

Hatay'daki yangın kontrol altına alındı: 2 kişi gözaltında

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. İki şüpheli sabotaj iddiası üzerine yakalandı.

2 Saat Önce
2022-04-18 14:21:11
Hatay'daki yangın kontrol altına alındı: 2 kişi gözaltında

Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındığı duyuruldu. Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere ekiplerce karadan müdahale edildi.

Sabah saatlerinde rüzgarın etkisini yitirmeye başlamasıyla yangına söndürme uçağıyla da müdahaleye başlandı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

2 KİŞİ GÖZALTINDA

Hatay Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, bir uçak ve 20 arazözle müdahale edilen yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Yangında sabotaj ihtimaliyle ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmış olup konuyla ilgili soruşturma devam etmekte" denildi. .

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