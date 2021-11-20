DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
New York Belediye Başkanı'ndan Türkiye'e övgü
Başakşehir - Sivasspor maçını donmadan HD olarak izle!
Ünlü yönetmenden CIA'ya suçlama: Suikastla ilgili gerçeği gizlediler
Xpeng P9 fiyatı ne kadar? Xpeng P9 elektrikli otomobil özellikleri ve menzili nedir?
FBI’dan Ankara'ya üst düzey ziyaret
Erzurumspor - Boluspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Tokat'ta korkutan deprem
Prof. Dr. Mustafa Küçük kimdir? Prof. Dr. Mustafa Küçük hayatı ve özgeçmişi...
İran, evcil hayvan beslemeyi suç sayan yasa çıkarıyor
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı
Ahmet Hakan’dan Ayşenur Arslan’a: Samimiyetsizlik!
2022 İstanbul'a ne zaman kar yağacak? 2021 İstanbul'a kar yağacak mı?
Alanyaspor - Beşikta maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Altın fiyatları yeni rekorunu kırdı! Altın yükselişini sürdürecek mi?
Müslüme’yi o tepeye kim çıkardı... Korkunç şüphe

TIMETURK / GÜNDEM / Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Hatay'da askeri aracın devrilmesi sonucu yaşanan kazada 3 asker yaralandı.

51 Dakika Önce
2021-11-20 10:08:17
Hatay'da zırhlı askeri araç devrildi: 3 asker yaralı

Edinilen bilgilere göre, Antakya-Reyhanlı yolu üzerinde 'kirpi' adı verilen askeri zırhlı araç, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak, orta refüje devrildi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekiplerinin de müdahalesiyle zırhlı araçtan çıkarılan 3 asker, çevredeki hastanelere götürülerek tedaviye alındı.

Askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş