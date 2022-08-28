Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza sonrası yapılan araştırmada yaralı sayısı 40 olarak güncellendi. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Otobüs şoförü Salih K.'nın da hastanede tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı. AA .