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Hatay'da kadına satırlı saldırı: Kimse yardım etmedi

Hatay'da bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçtı ve sokakta tavla oynayanların yanına sığındı. Ancak kadına kimse yardım etmedi. Saldırgan, kadına elindeki satırla defalarca vurdu.

4 Saat Önce
2021-10-09 16:15:01
Hatay'da kadına satırlı saldırı: Kimse yardım etmedi

Hatay'da yaşanan olayda, genç bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçarak dükkan önünde tavla oynayanların yanına sığındı.

Ancak kimse yardım etmedi, oyunlarına devam etti. Bu sırada gelen saldırgan elindeki satırla yardım isteyen kadına defalarca vurdu.

Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan saldırgan kısa sürede yakalandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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