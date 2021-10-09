Hatay'da kadına satırlı saldırı: Kimse yardım etmedi

Hatay'da bir kadın kendisini satırla kovalayan kişiden kaçtı ve sokakta tavla oynayanların yanına sığındı. Ancak kadına kimse yardım etmedi. Saldırgan, kadına elindeki satırla defalarca vurdu.