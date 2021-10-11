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TIMETURK / GÜNDEM / Hatay'da çıkan orman yangını

Hatay'da çıkan orman yangını

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

3 Gün Önce
2021-10-11 22:55:18
Hatay'da çıkan orman yangını

Dokuzdal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye 5 arazöz, 2 su tankı, 4 tanker ve 50 yangın söndürme işçisi sevk edildi.

Alevlere müdahale sırasında bir orman işçisi dumandan etkilendi.

Olay yerindeki sağlık ekiplerinin müdahale ettiği işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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