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Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

45 Dakika Önce
2021-07-31 08:56:13
Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

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Alibeyçağıllı Mahallesi'ndeki ormanlık alandan dumanların yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğünce 10 arazöz, 5 su tankı, 6 dozer, iş makineleri ile 100 yer işçisi sevk edildi.

Günün ilk ışıklarıyla alevlere, söndürme helikopteriyle de müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektarlık alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Öte yandan Hassa ilçesi Ardıçlı Mahallesi ile Kırıkhan Topboğazı mevkisinde aynı anda çıkan yangınlar erken müdahaleyle söndürüldü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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