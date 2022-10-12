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Hatay'da belediye binasına silahlı saldırı

Hatay'ın Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçe belediye binasına 6 Ekim'de kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayda kimsenin yaralanmadığı bildirildi.

20 Dakika Önce
2022-10-12 20:10:07
Hatay'da belediye binasına silahlı saldırı

Olay, 6 Ekim'de Hatay'ın Samandağ ilçe belediye binasında meydana geldi.

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İlçe merkezinde bulunan belediye hizmet binası ile zabıta hizmet noktası kulübesine, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından ateş açıldı.

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Zabıta hizmet noktası kulübesine çok sayıda mermi isabet ederken, şüpheli ya da şüpheliler olay yerinden kaçtı, bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini tespit edip, yakalamak için çalışma başlattı.

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OLAYI BELEDİYE BAŞKANI DUYURDU
Öte yandan belediye binasına düzenlenen silahlı saldırı olayını, Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, sosyal medya hesabından duyurdu.

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DHA .

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