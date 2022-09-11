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Hatay'da av koruma memuru öldürüldü

Hatay'ın Defne ilçesindeki ormanda kaçak avcıların Hatay Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şube Müdürlüğü'nde görevli av koruma memurlarına tüfekle açtığı ateşte Mehmet Ali Koşar (43) hayatını kaybetti, M.A. yaralandı.

3 Gün Önce
2022-09-11 15:42:14
Hatay'da av koruma memuru öldürüldü

Olay, saat 09.30 sıralarında Ballıöz Mahallesi'ndeki ormanda meydana geldi. Kaçak avcılara karşı görev yapan Mehmet Ali Koşar ve mesai arkadaşı M.A.'ya, kimliği belirsiz kaçak avcılar tarafından tüfekle ateş açıldı. Koşar göğsünden vurulurken, M.A. da sol bacağından yaralandı. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Koşar'ı hayatını kaybettiğini belirledi. M.A. ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. DHA

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YORUMLAR (1)

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