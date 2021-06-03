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Hatay’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker hayatını kaybetti

Milli Savunma Bakanlığı, 'Hatay Kırıkhan’da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.' açıklamasında bulundu.

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03.06.2021 23:02:22
Hatay’da askeri araç kaza yaptı: 2 asker hayatını kaybetti

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Hatay Kırıkhan'da, 03 Haziran 2021 tarihinde, boş olarak intikal eden tank taşıyıcı aracımız ön tekerinin patlaması sonucu yoldan çıkarak kaza yapmış ve araçta yangın çıkmıştır. Kazada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

Saygılarımızla.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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