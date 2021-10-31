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TIMETURK / GÜNDEM / Hastasından 'bıçak parası' isteyen profesöre 10 yıl hapis istemi

Hastasından 'bıçak parası' isteyen profesöre 10 yıl hapis istemi

Bursa'da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı.

2 Saat Önce
2021-10-31 12:50:16
Hastasından 'bıçak parası' isteyen profesöre 10 yıl hapis istemi

Bursa Cumhuriyet Savcılığı, hasta yakınının şikayeti üzerine, Sağlık Bakanlığı Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Kalp Merkezi'nde görevli olan Kalp ve Damar Cerrahı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında soruşturma başlattı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, seri numaraları belirlenen paraları aldığı öne sürülen doktoru yakaladı.

Sorgusu sonrası, ‘irtikap' suçundan adliyeye çıkartılan Prof. Dr. Tamer Türk, savcılık ile 2.Sulh Ceza Hakimliği'nde verdiği ifadesinde, yöneltilen suçlamaları kabul etmeyip, "Ben, 29 yıllık hekimim. Birçok ameliyat gerçekleştirdim. Hiçbir hasta ve yakınından para almadım. Asılsız olan iddiaları kabul etmiyorum" dedi.

Prof. Dr. Türk, tutuklanarak cezaevine kondu.

Cumhuriyet Savcılığı, geçen eylül ayında meydana gelen olayla ilgili soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonunda Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. Tamer Türk hakkında, Bursa 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, ‘irtikap' suçundan 5 ile 10 yıl arasında hapis cezası istemiyle dava açıldı. Prof. Dr. Türk'ün yargılanmasına, ileriki günlerde başlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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