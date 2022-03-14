DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Thodex soruşturmasında çarpıcı gelişme! Faruk Fatih Özer müştekilere para gönderdi
14 Mart döviz kuru | Euro, Dolar, Sterlin, Riyal, Japon Yeni kaç Lira?
Ertuğrul Özkök'e göre Berat Albayrak niçin isitif etti?
Hangi sigaralara zam geldi? Sigaraya zam mı yapıldı? 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar?
TOKİ Kahramanmaraş Elbistan kura çekimi sonuçları açıklandı mı?
Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?
Özgür Demirtaş: Faiz inadı enflasyonu çıldırttı, sonunda ne olacağını yazayım…
İzmir'de otobüslere zam mı geldi? İzmir ESHOT otobüs ve metro ücreti ne kadar oldu? ESHOT Öğrenci-Tam-İndirimli Kentkart ne kadar oldu?
AK Parti ve MHP'den seçim kanununda değişiklik teklifi
Çin'de yeniden panik! Koronavirüs kısıtlamaları geri geldi
İstifa ederken borçlu çıkmayın
İstanbul için yeni kar uyarısı! Tam bitti derken geri geliyor...
Ersin Destanoğlu için dev kulüp Türkiye'ye geliyor
Çin'den ABD'nin ''Rusya'' iddiasına yanıt
“Gardiyan devlet yerine, garson devlet anlayışını hâkim kılacağız”

TIMETURK / GÜNDEM / Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?

Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?

Hastaneler bugün kapalı mı? 14 Mart sabahı doktor randevusu olanların karşılaştığı grev merak konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bugün grev yapıldığını açıkladı. Peki ama doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı? İşte detaylar..

1 Saat Önce
2022-03-14 11:02:15
Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?

14 Mart sabahı doktor randevusu olanların karşılaştığı grev merak konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bugün grev yapıldığını açıkladı. Peki ama doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı? İşte detaylar..

Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart?

14 Mart için yapılan grev açıklamasının ardından hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu haline geldi. Hastaneler açık ve Acil Servisler'in çalıştığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Cildiye bölümünün de çalıştığı kaydedilirken, randevusu olan hastaların, hastaneleri arayarak doktorlarının çalışıp çalışmadığını sorması gerekiyor.

Doktorlar grevde mi?

Tüm sağlık kurumlarında 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini belirten doktorlar, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" açıklaması yapıldı.

14-15 Mart hastaneler açık mı?

14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü hastaneler açık olacak ve Acil Servislerdeki görevliler çalışacak. Fakat diğer bölümlerdeki doktorların grev yaptığı belirtildiği için, randevunuzdan önce, doktorunuzun hastanede olup olmadığını sormanız gerekmektedir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş