Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart? Doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı?

Hastaneler bugün kapalı mı? 14 Mart sabahı doktor randevusu olanların karşılaştığı grev merak konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bugün grev yapıldığını açıkladı. Peki ama doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı? İşte detaylar..

14 Mart sabahı doktor randevusu olanların karşılaştığı grev merak konusu oldu. Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve ile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) bugün grev yapıldığını açıkladı. Peki ama doktorlar grevde mi? 14-15 Mart hastaneler açık mı? İşte detaylar..

Hastaneler bugün kapalı mı 14 Mart?

14 Mart için yapılan grev açıklamasının ardından hastanelerin açık olup olmadığı merak konusu haline geldi. Hastaneler açık ve Acil Servisler'in çalıştığı belirtiliyor.

Bunun yanı sıra Cildiye bölümünün de çalıştığı kaydedilirken, randevusu olan hastaların, hastaneleri arayarak doktorlarının çalışıp çalışmadığını sorması gerekiyor.

Doktorlar grevde mi?

Tüm sağlık kurumlarında 14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti vermeyeceklerini belirten doktorlar, "Bir kez daha tabip odalarımızla birlikte başta TBMM olmak üzere etkili, yetkili olan herkese sesleniyoruz: Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma koşullarına, sağlık alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı. Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye'de, bütün sağlık kurumlarında grevde olacağımızı ilan ediyoruz" açıklaması yapıldı.

14-15 Mart hastaneler açık mı?

14 Mart Pazartesi ve 15 Mart Salı günü hastaneler açık olacak ve Acil Servislerdeki görevliler çalışacak. Fakat diğer bölümlerdeki doktorların grev yaptığı belirtildiği için, randevunuzdan önce, doktorunuzun hastanede olup olmadığını sormanız gerekmektedir. .