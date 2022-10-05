Hastanede kan donduran görüntülere soruşturma!

Ataşehir'de bulunan özel hastanede personellerin, hasta kadınla alay ettikleri video sosyal medyada tepki çekti. Hastane konuya ilişkin yazılı açıklamada bulunurken İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı

Ataşehir'de bulunan özel hastanede 31 Ocak 2022 tarihinde görevli personel, tedavi gören kadın hastayla alay ederek bu anları kayda aldı. Sosyal medyada yayınlanan ve tepki çeken görüntülerde personel hastanın yüzüne para atarak alay etti.

Yaşanan olayla ilgili hastaneden yazılı açıklama yapıldı.

"Suç duyurusunda bulunuldu"

Yapılan açıklamada, "Sosyal medyada bugün yayınlanan ve kabul edilmesi hiçbir surette mümkün olmayan görüntülerden ve bu müessif hadiseden dolayı derin bir üzüntü içerisindeyiz. 31 Ocak 2022 tarihinde İstanbul İçerenköy'deki Hastanemizde eski bir çalışanımızca çekildiği belirtilen çeşitli görüntü ve ses kayıtları bulunduğu, kendisi tarafından hastane yönetimimize şifahi olarak ihbar edilmiştir.

Söz konusu bildirim üzerine haklarında ihbar ve ithamda bulunulan şahıslar hemen ve eş zamanlı olarak soruşturmanın selameti açısından görevden el çektirilmiş, kendileri hastaneden uzaklaştırılmış, gerekli soruşturma tıbbi etik ve disiplin kurullarımız tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmüştür. Hastanemize görüntü ve ses kayıtları ile ihbarda bulunan ve elinde başka kayıtlar bulunduğunu da iddia eden kişiden, soruşturmada değerlendirmek ve ilgili personele ilişkin suç duyurusunda bulunmak üzere tüm kayıtlar talep edilmiş, ancak talebimiz kabul görmemiştir.

Soruşturmanın tamamlanması akabinde Disiplin Kurulumuzun kararıyla ilgililerin iş akitleri 24 Şubat 2022 tarihinde feshedilerek, eşzamanlı olarak yetkili Cumhuriyet Savcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulmuştur" denildi.

Soruşturma başlatıldı

Görüntüler üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İçerenköy'de yoğun bakımda yatan yaşlı bir hastanın yüzüne hastane görevlilerince para konularak korkutulduğu ve hastaya karşı aşağılayıcı davranışlarda bulunduğunu gösterir bir videonun sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde gündeme geldiği görülmekle, bahse konu eylemlerle ilgili olarak sorumluların süratle tespiti ve haklarında yasal gereğin başlatılması amacıyla soruşturma başlatılmıştır" denildi.