DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD Savunma Bakanı Austin'den Kongre'ye 'Afganistan' resti
Uyuşturucu satıcısı, Müslümanlara yönelik operasyonlarda FBI muhbiri oldu
İstanbul Oral B Boğaziçi Triatlonu
Elektrikli araçta 'yüksek voltaj' çarpmasın!
Murat Belge: “Öz Türkçe” akımı ve Güneş-Dil Teorisi, ırkçılıkta ortaktır
İspanya Bisiklet Turu’nda zafer Primoz Roglic’in
Hollanda'da bazı kısıtlamalar kalkıyor, 'korona kartı' geliyor
Muğla’da konut satışları azaldı
İhvan yöneticisinden ‘ön koşulsuz diyalog' mesajı
Haşmet Babaoğlu: Önümüzdeki ayların en kritik konusu pahalılık
Tek başına girişimciliğin handikapları
3. Uluslararası Ali Hüryılmaz Yol Bisiklet Yarışı, Büyükçekmece'de gerçekleşti
'ABD'de TÜFE öncesinde bilinmesi gerekenler'
Amerikalıların gelirleri 2020'de azaldı
Mısır'da kitaba sansür; okumak suç!

TIMETURK / GÜNDEM / Haşmet Babaoğlu: Önümüzdeki ayların en kritik konusu pahalılık

Haşmet Babaoğlu: Önümüzdeki ayların en kritik konusu pahalılık

Salgının başlangıcından itibaren alınan tedbir kararlarıyla birlikte hayata geçirilen uygulamalar sonucu 'kökten pahalılığın' geldiğine vurgu yapan Sabah gazetesi yazarı Haşmet Babaoğlu, bunun bir tuzak olduğunu ifade etti

1 Saat Önce
2021-09-14 22:23:21
Haşmet Babaoğlu: Önümüzdeki ayların en kritik konusu pahalılık

Babaoğlu'nun ‘Tuzak' başlıklı yazısı;

Hatırlayın...

Hep birlikte evlere kapandık...

Piyasayı kapattık...

Esnafa "Sen bekle, biraz sabır!" dedik...

Şehirleri, kasabaları geçtim; tarlada, bağda bile pandemi sıkıyönetimi uyguladık...

O arada "eve servis" denilen model yüzde beş yüz büyüdü. Üç, beş şirket roket gibi büyüdü, tekelleşti.

Zincir marketler "eğlence sirkleri"ne dönüştü. Dışarı gezemeyenler gidip sıkıntılarını süpermarketlerde attılar.

Kafamıza dank edinceye kadar işin esasını anlayamadık...

Bu uygulamalar insanların da, piyasanın da davranış kalıplarını kökten değiştirecek nitelikteydi.

Nitekim değiştik.

Bilmem fark etmeye yanaşır mısınız?

Eve getirtmenin konforu yoluyla pahalılığa alıştırıldık.

Zincir marketlere gittiğimizde de şu şok gerçekle yüzleşiyoruz: Hepsi kanka olmuşlar!

El birliğiyle "ucuzluk" denen sistemi öldürmüşler.

Şimdi gel de bu sarmalın içinden çık!

Devlet yüksek sesle "hop!" dese, marketler ve şirketler "Serbest piyasaya müdahale ediliyor" diye sızlanacaklar.

Bir bakın manzaraya...

Hızla büyüyüp köylerde bile şube açan ama müşterisinin şikâyetlerine zerre kulak vermeyen market zincirlerimiz oldu.

Ucuzluk mu?

Ne gezer!

Tersine, kökten pahalılık diyelim daha doğru. (Ve bu marketlerin çalışanlarına eziyeti ayrı bir konu. Onu da ele alırız.) Peki davranışlarımız ne âlemde?

Söyleyeyim...

Banka kredisiyle evine yiyecek, içecek alan var.

Aile bütçesinde ipin ucunu kaçırdık.

Daha doğrusu, ipin ucunu çekip alıverdiler elimizden...

2020'de ve bu yılın başında boşuna söylenip durmadım...

"Pandemiyle mücadele sadece sağlık kriterlerine dayandırılamaz, bu tuzaktır!" diye...

Öyleydi gerçekten de...

Devlet için, ekonomi için, sosyal hayat için, toplumsal huzurun sürdürülebilirliği için apaçık tuzaktı...

Tartışılacak yanı yok bu gerçeğin.

Şimdi önümüzdeki ayların en hassas, en kritik konusu pahalılık.

Üstelik tarımda ve gıdada bütün dünyada enflasyon var.

Bildiğim şu...

Gıda ve diğer zorunlu ihtiyaç maddeleri için artık radikal "iyileştirici" tedbirler gerekiyor.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş