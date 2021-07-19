15 Temmuz darbe girişimini halka ‘tiyatro’ olarak inandırmaya çalışanların belli oranda başarılı olduğuna dikkat çeken gazeteci Hilal Kaplan söz konusu durumu ‘haşlanmış kurbağa sendromu’na benzetti

HAŞLANMIŞ KURBAĞA SENDROMU

CHP'ye yakın Can Ataklı da geçtiğimiz günlerde açıkça şöyle dedi: "15 Temmuz darbe falan değil. Olayın kime yaradığına bakacaksın. Darbemsi bir şey oluyor. Bir kişi bu işten olağanüstü kârlı çıkıyor... FETÖ diye bir şey yok. FETÖ diye bunlar uydurdular. Neden? Zaten onu zamanında yapacaklarmış. Terör örgütü değil, kendimizi kandırmayalım."

CHP'li Faik Öztrak da "O gece Erdoğan, uçan sarayında konforlu bir şekilde seyahat ederken, vekillerimiz meclise sahip çıkmıştır" diyebildi mesela. Oysa Erdoğan'ın kaldığı otel basıldığında, bir emniyet mensubu ve bir Cumhurbaşkanlığı koruması şehit edilmiş, alandan binlerce mermi çıkmıştı. FETÖ yönetimindeki iki F-16, Erdoğan'ı tesbit için havadaydı. O yüzden tüm ışıkları kapalı ve rotada görünmeyen bir uçakla Atatürk Havalimanı'na ulaşabilmişti.

Hatta Erdoğan'ı infaza gelen sözde askerler o kadar adanmıştı ki mahkemede elebaşı Gülen hakkındaki suçlamalar okurken kulaklarını kapatıp dinlemeyi dahi reddettiler. Ama tüm bunların tiyatro olduğuna halkı inandırmaya çalışıyorlar ve maalesef belli oranda başarılı da oldular.

Kurbağayı kaynar suya atarsan sıçrar ve kurtulur. Ama yavaş yavaş haşlarsan, sinir sistemi tedrici değişikliği fark etmeye yetmediği için kendinden geçerek haşlanır. FETÖ'ye sözde en düşmanlar, en büyük katliamına tiyatro ve örgütün varlığına da "aslında yoklar" deme noktasına geldiler. Kaynama noktasını hiç görmeden sıçrama gerçekleşir diye umuyorum.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.