Hasan Mezarcı kurban ibadeti için ne dedi? Hasan Mezarcı kurban yorumu

Hasan Mezarcı kurban ibadeti için ne dedi? Kendini Mesih ilan eden ve ibadetler konusunda hüküm veren Hasan Mezarcı, kurban bayramı için yeni bir yorum yaptı. Sosyal medyada gündem olan konuşmaları, merak konusu oldu. Hasan Mezarcı kurban yorumu...

Kendini Mesih ilan eden ve ibadetler konusunda hüküm veren Hasan Mezarcı, kurban bayramı için yeni bir yorum yaptı. Sosyal medyada gündem olan konuşmaları, merak konusu oldu. Hasan Mezarcı kurban yorumu...

Hasan Mezarcı kurban ibadeti için ne dedi?

Kendisini mesih olarak ilan eden Hasan Mezarcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Kurban Bayramı'nda kurban kesme hükmünü iptal ettiğini söyledi.

"Dinlerdeki 'Tanrı için Kurban kesme' ahkâmını iptal ettim! Bu sözüm, Hac ve Kurban bayramı Kurbanı, akîka, yemin, adak ve kefaret, kurbanı gibi bütün kurbanlar için geçerlidir! Bundan sonra Kurban bayramlarını, kurban kesmeden gelenek olarak kutlayın, fakir fukaraya yardım edin!

Kurban kesme mecburiyeti ile ilgili dînî ahkamı iptal ettiğimi açıklamıştım! Bu sözüm, kefaret, yemin, adak, Hac ve Kurban bayramı kurbanları gibi bütün kurbanları kapsar! Kurban bayramlarını, kurban kesmeden de kutlayabilir, kurbana vereceğiniz parayı fakirlere verebilirsiniz!" .