Hasan Korkmazcan: HDP kapatılacak!

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Korkmazcan, AK Parti’nin HDP ile yaptığı görüşmeyi değerlendirdi.

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hasan Korkmazcan, ''Türkiye'nin terörle mücadelesinde kesin başarı isteniyorsa HDP'nin kapatılma süreci hızlandırılmalı.'' görüşünü savundu.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı olduğunu söyleyen Korkmazcan “HDP'ye adım atanlar ya da oradan bir beklenti içinde olanlar Amerika'nın Türkiye'ye açtığı savaşın farkına varmayanlardır. Çünkü muhatap aldıkları, bu savaştaki bir araçtır.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'ye “HDP'yi ikna etseniz ne olacak, etmeseniz ne olacak?” diye seslenen Korkmazcan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Amerika'nın Kandil vasıtasıyla yolladığı mesaj ne ise sonuç o olacak. HDP kendi özgür iradesi olan bir grup değil ki muhatap alınıyor. Muhalefet de bu yanlışı yapıyor. Türkiye'ye yönelen tehditlere ve onun bir unsuru olan teröre karşı bilinçsiz mücadele olmaz. HDP konusunda tereddütleri olanların bilinçsiz bir mücadele içinde oldukları görülüyor. Kimileri de kasıtlı olarak bilinçliymiş gibi davranıyor. HDP'ye yaklaşımdaki tereddüt hali, tehdidin kaynağını doğru tespit edememenin yarattığı sancılardandır. Sistem içi davranma alışkanlıklarından vazgeçemeyenler, Mehmetçiğin, polisin, güvenlik korucularının canı pahasına ortaya koyulan başarıların kesin sonuca ulaşmasını geciktirmektedirler. Başta Diyarbakır Anaları olmak üzere halkın topyekün sergilediği kararlılığa sahip çıkamamaktadırlar. Bir kez daha hatırlatıyoruz. PKK'nın siyasi ayağı HDP derhal kapatılmalıdır.” .