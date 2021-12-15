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TIMETURK / GÜNDEM / Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı kaldırılıyor mu? Ortaya Karışık İlişkiler filmi yayında mı?

Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı kaldırılıyor mu? Ortaya Karışık İlişkiler filmi yayında mı?

Son günlerde Hasan Can Kaya'nın programı hakkında birçok kişi sosyal medyadan paylaşımlar yaparak, programın kaldırılması gerektiğini savundu. RTÜK program hakkında kararını açıkladı. Peki ama Hasan Can Kaya'nın programı ve filmi EXXEN'den kaldırılacak mı? İşte detaylar..

2 Saat Önce
2021-12-15 17:18:50
Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı kaldırılıyor mu? Ortaya Karışık İlişkiler filmi yayında mı?

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen'de yayınlanan Hasan Can Kaya'ın 'Konuşanlar' isimli programına 'Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyaloglar'dan inceleme başlatmıştı.

Hasan Can Kaya'nın "Konuşanlar" programı kaldırılıyor mu?

RTÜK üyesi İlhan Taşçı Twitter hesabından; "RTÜK, Hasan Can'ın Konuşanlar programındaki sözleri nedeniyle 44. Bölümün Exxenin, Ortaya Karışık İlişkiler filminin de Netflix'in kataloğundan çıkarılmasına. oyçokluğuyla karar verildi. RTÜK yetişkinlerin para verip üye olduğu tercihli/şifreli dijital platformları da denetliyor!" sözlerinin yer aldığı bir twett yayınladı.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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