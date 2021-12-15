Hasan Can Kaya'nın 'Konuşanlar' programı kaldırılıyor mu? Ortaya Karışık İlişkiler filmi yayında mı?

Son günlerde Hasan Can Kaya'nın programı hakkında birçok kişi sosyal medyadan paylaşımlar yaparak, programın kaldırılması gerektiğini savundu. RTÜK program hakkında kararını açıkladı. Peki ama Hasan Can Kaya'nın programı ve filmi EXXEN'den kaldırılacak mı? İşte detaylar..