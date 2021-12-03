Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan ile Bülent Arınç arasındaki polemiğe dair yorumda bulunan Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, “Ahmet Hakan mı yoksa Bülent Arınç mı daha profesyonel...” sorusunu ortaya attı

"Ahmet Hakan mı yoksa Bülent Arınç mı daha profesyonel..."

Ahmet Hakan, Bülent Arınç'ın "Kafamı bozmasınlar cumhurbaşkanı adayı bile olabilirim" şeklindeki "yükselişine" çok içerlemiş.

"Yok mu şunun boyunun ölçüsünü alacak biri" diye iktidara sesleniyor.

Öyle işte...

Birkaç yıl önce, hendekler döneminde, sokakta bombalar patlarken saz çaldırmak için programına çıkardığı Selahattin Demirtaş'ın ezgileriyle içlenirken görürdük kendisini...

Demirtaş içeri girip eski patronu Aydın Doğan kendisiyle birlikte Hürriyet'i sattığından beri iktidara karşı "hassaslaştı" Ahmet.

"Minnoş minnoş yuvarlanırlar”

Neyse, aynı mahallenin mahsulü olan ikilinin "kendini tutamıyormuş" pozlarıyla atışmaları devam ediyor. Sosyal medyada gördüğüm kadarıyla merak ediyorsunuz... O halde size bu işin nerede biteceğini söyleyeyim.

Yok canım, karakolda falan değil... Ahmet'in programında tatlıya bağlanır mesele. Hatta Ahmet yayına, Arınç'ın tartışmaya dahil ettiği kedisini de alabilir.

"Minnak minnak", pardon minnoş minnoş yuvarlanırlar..." Onca ağır laflar ettiler birbirlerine. Nasıl bakarlar yüz yüze? O kadar da değil" diye düşünmeyin.

O kadar! Sizin gibi "sıradan" insanlar olduklarını mı sanıyorsunuz? Onlar, "profesyoneller" kardeşim! İkisi de "böyle ayrıntılara" takılıp kalmamayı zaman içinde kişilik olarak benimsemişler.

Ağızlarından çıkan sözlerin hiçbir hükmü olmadığı için, başkalarının sözlerini de önemsememeye alışmışlar. E tabii, ilgi müptelası olmalarının da profesyonelliklerinde katkısı büyük. Dolayısıyla "Hangisi daha profesyonel?" sorusuna net bir cevap vermekte zorlanıyorum.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.