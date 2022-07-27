Hangi uçuşlar iptal edildi? Almanya Türkiye uçuşları iptal mi edildi?

Hangi uçuşlar iptal edildi? Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Verdi Sendikasının yer personeline tüm gün uyarı grevine gitme çağrısı nedeniyle binden fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.Almanya Türkiye uçuşları iptal mi edildi? İşte detaylar...

Alman hava yolu şirketi Lufthansa, Verdi Sendikasının yer personeline tüm gün uyarı grevine gitme çağrısı nedeniyle binden fazla uçuşu iptal ettiğini duyurdu.Almanya Türkiye uçuşları iptal mi edildi? İşte detaylar...

Hangi uçuşlar iptal edildi?

Alman hava yolu şirketi Lufthansa'dan yapılan açıklamada, Verdi Sendikasının bugün için açıkladığı uyarı grevinin, seyahat sezonunun ortasında büyük etkiye sahip olduğu belirtilerek, Münih ve Frankfurt'ta neredeyse tüm uçuş programının iptal edildiği aktarıldı.

Frankfurt'ta 32'si 26 Temmuz, 646'sı 27 Temmuz olmak üzere toplam 678 uçuşun iptal ediği vurgulanan açıklamada, Münih'te de toplam 345 uçuşun gerçekleşmeyeceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, uçuş iptallerinden muhtemelen 134 bin kişinin etkileneceği kaydedildi.

İptallerden etkilenen yolcuların bilgilendirileceği ve mümkünse alternatif uçuşlara yönlendirileceği, ancak bunun için mevcut kapasitelerin çok sınırlı olduğu aktarılan açıklamada, Bavyera ve Baden-Württemberg eyaletinde hafta sonunda başlayacak yaz tatil döneminden dolayı Lufthansa'nın uçuş operasyonlarını hızlı bir şekilde normale döndürmeye çalışacağı belirtildi.

Sendika, 12 ay için yüzde 9,5 oranında ücret artışı talep ediyor. Lufthansa'nın ise çalışanlara iki aşamalı olarak 18 ay için toplam 250 avro maaş artışı önerdiği aktarıldı.

Taraflar toplu sözleşme görüşmeleri için 3-4 Ağustos'ta Frankfurt'ta yeniden bir araya gelecek.

Almanya Türkiye uçuşları iptal mi edildi?

Alman şirketin uçuşları iptal etmesinin ardından akıllara 'Almanya Türkiye uçuşları iptal mi edildi?' sorusu geldi. Fakat edinilen bilgiye göre şehir ülke içindeki uçuşların iptal edildiği ve sefer bilgileri için kişilerin, arayarak teyit etmeleri gerektiği öğrenildi. .