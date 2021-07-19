Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar’ın en çok kullanılan sosyal medya platformları ile “Hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor?” sorusuna yanıt aradığı anket sonuçlarını paylaştı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşesinde Optimar'ın en çok kullanılan sosyal medya platformları ile “Hangi parti hangi sosyal medyayı tercih ediyor?” sorusuna yanıt aradığı anket sonuçlarını paylaştı.

Selvi'nin yazısına göre sonuçlar şöyle:

En çok kullanılan sosyal medya platformları hangileri?

En sık kullandığınız sosyal medya aracı hangisi sorusuna ankete katılanların yüzde 30.4'ü Instagram yanıtını verirken, Facebook yüzde 30.1'le ikinci. Twitter'ın ise üçüncü sırada geldi. Twitter'ı takip ediyorum diyenlerin oranı yüzde 19.6 olurken, YouTube kullanıyorum diyenlerin oranı yüzde 11.5 oldu. Bu arada Tiktok'u kullanıyorum diyenler 1.4'e ulaşırken, Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı ise 0.1'de kaldı.

Kadınlar yüzde 30.3'le ilk sırada Instagram'ı kullanıyor

Kadınlar yüzde 30.3'le ilk sırada Instagram'ı kullanırken, onu yüzde 30.1'le Facebook takip etti. Kadınlar yüzde 19.5'le Twitter'ı, 11.4'le YouTube'u tercih ederken, Tiktok kullanımında 1.6'yla erkekleri geçtiler.

Erkeklerde de sıralamada Instagram yüzde 30.5'le birinci

Erkeklerde de sıralamada Instagram yüzde 30.5'le birinci gelirken, Facebook yüzde 30.3'le ikinci sırada yer alıyor. Erkekler Twitter'da 19.6'yla kadınları geçerken, YouTube diyen erkeklerin oranı 11.6 oldu. Erkekler, Tiktok'ta 1.3'le kadınların gerisinde kaldı.

Belki şaşırtıcı olacak ama kadınlar Clubhouse'u takip etmediğini söylerken, erkeklerde Clubhouse takip ediyorum diyenlerin oranı 0.1 oldu.

Hangi parti hangi sosyal medyayı takip ediyor?

Facebook'u en fazla AK Partililer tercih ediyor

Facebook'u en fazla AK Partililer tercih ediyor. AK Partililer yüzde 33.9'la en çok Facebook'u kullanırken, yüzde 27.5'le Instagram ikinci sırada. AK Partililer Twitter'da CHP, İYİ Parti ve HDP'nin gerisinden geliyorlar.

AK Partililer yüzde 17.7'yle Twitter'ı, yüzde 10'la YouTube'u, yüzde 1'le Tiktok'u tercih ediyorlar.

CHP'liler ilk sırada Facebook'u tercih ederken, ikinci sırada Instagram kullanıyor

CHP'liler yüzde 31.5'le ilk sırada Facebook'u tercih ederken, ikinci sırada yüzde 26.9'la Instagram geliyor. Twitter ise yüzde 22.8'le iyi bir seviyede. CHP'liler yüzde 11.7 oranında YouTube kullanırken, Tiktok'u 1.7 seviyesinde tercih ediyorlar. CHP, Clubhouse kullanan tek siyasi parti. CHP'lilerin Clubhouse kullanımı yüzde 0.2 seviyesinde.

"İyi Parti için sosyal medya partisi tanımını yapmak mümkün"

İyi Parti için aynı zamanda sosyal medya partisi tanımını yapmak mümkün. İYİ Partililer ilk sırada yüzde 37.2'yle Instagram'ı kullanırken, ikinci sırada yüzde 26.9'la Twitter'ı tercih ediyorlar. YouTube 16.6'yla üçüncü sırada gelirken, İYİ Partililerin yüzde 15.2'si Facebook diyor. MHP'nin aksine İYİ Partililer Tiktok'u kullanmıyor.

MHP'lilerin birinci tercihi yüzde 32.2'yle Instagram

MHP'lilerin birinci tercihi yüzde 32.2'yle Instagram. Yüzde 25.6'yla Facebook'u tercih ediyorlar. YouTube kullanımı ise yüzde 16.1'le, Twitter tercihinden 1 puan önde. Tiktok kullanımında MHP yüzde 4.5'le birinci sırada.

HDP'liler birinci sırada yüzde 30.9'la Facebook'u kullanıyor

HDP'liler de sosyal medyayı aktif olarak kullanıyorlar. HDP'liler birinci sırada yüzde 30.9'la Facebook'u, yüzde 29.7'yle Instagram'ı tercih ediyorlar. HDP'lilerin Twitter tercihi de yüzde 22.3'le iyi bir seviyede. HDP'liler yüzde 10.3'le YouTube, yüzde 1.1'le de Tiktok'u kullanıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.