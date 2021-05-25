Hanefi Avcı: 'Sedat Peker'i kullanmışlar, hepsi de tehlikeli'

Eski Emniyet İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Hanefi Avcı, Sedat Peker'in videolarıyla ilgili konuştu.

Geçmişte Sedat Peker'in cezaevine girmesini sağlayan operasyonun koordinatörlerinden biri olarak tanınan Avcı, İndependent Türkçe'ye yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

“Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı yaptığım dönemde Sedat Peker'in yakalandığı ve ceza aldığı operasyonu koordine ettik. Aksiyon dergisine benim hakkımda bazı iddialarda bulundu. Beni Ergenekon yöneticiliğiyle suçladı. Ben de kendisini mahkemeye verdim. O zaman yargı FETÖ'ye yakın durduğu için ciddi bir dava açılmadı. Benim aleyhimde ne söylediği çok önemli değil.”

“Ders almak”

“Evet, kriminal bir adam ama son konuştuklarını ayrı bir şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Anlattıklarının devlet ve ülke için bir şans olduğu kanaatindeyim. Gerekirse irtibat kurulup daha çok bilgi alınmalı. Bunu da birtakım insanları cezalandırmak için değil, netice çıkarmak, ders almak, devleti bu işten ayıklamak, toplumu rahatlatmak noktasında da önemli olduğunu düşünüyorum.”

‘Kullanmışlar'

“Sedat Peker gibi insanları sadece devlet değil bazı siyasetçiler, bazı işadamları, bazı gazeteciler de kullanmış. Hepsi de tehlikeli. Devletin işini devlet yapmalı. Temel felsefemiz o olmalı, bu tür insanlardan da sadece bilgi almalı. Eğer bilgi alma dışına çıkılırsa ona karşı çıkmak gerekiyor. Meslek değerlerini ve hukuku aşan irtibatlar geliştirilmemeli.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.