Hanefi Avcı hakkında şok iddia! Rütbeleri sökülecek

Sabah gazetesi eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'ya soruşturma açıldığını ve rütbelerinin geri alınacağını yazdı.

Sabah gazetesi, katıldığı televizyon programında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a için söylediği sözler nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü'nün eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı hakkında soruşturma başlattığını duyurdu.

Gazete, "Emniyet, Avcı'nın rütbelerinin geri alınması için düğmeye bastı" ifadesini kullandı.

Sabah gazetesinin haberine göre; Hanefi Avcı, programda, Selahattin Demirtaş'ın “Fikir ve konuşma özgürlüğünün ihlal edildiğini” söyledi. Avcı, aynı programda, Demirtaş'ın sözlerinin de “Konuşma ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini” söyledi.

T24'e konuşan Avcı ise, "Şu ana kadar resmi bir tebligat almadım, gazete haberi dışında bir bilgim yok" dedi.

Ömer Çetin imzalı haberde, "Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu programda Hanefi Avcı'nın kurduğu cümleler ile "6-8 Ekim olaylarına ilişkin yapılan kışkırtıcı sokak çağrısının ve silahlı terör örgütüne yönelik açıklamaların hukuka uygun olduğu izlenimi yaratmaya çalıştığı" gerekçesi ile soruşturma başlattı. 7145 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 26. Maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 35. Madde doğrultusunda yürütülen soruşturma Avcı aleyhine sonuçlanırsa rütbeleri geri alınacak. Emekli Emniyet Müdürü Avcı, aynı televizyon programında; "geçmişte bir dönem FETÖ'ye bağlı ışık evlerinde kaldığı" ve "Çocuklarının FETÖ okullarında eğitim aldığına" yönelik ifadeler de kullanmıştı." denildi.

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