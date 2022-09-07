Hande Fırat kimdir? Hande Fırat kaç yaşında, nereli? Hande Fırat eşi kim?

15 Temmuz’da TV ekranlarında canlı olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı bağlamasıyla hafızalara kazınan Hande Fırat yeniden gündeme geldi. Hande Fırat’ın hayatını araştıran vatandaşlar, Hande Fırat aslen nereli, Hande Fırat kiminle evli, sorularına yanıt arıyorlar. İşte Hande Fırat’ın hayatı…

15 Temmuz askerî darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görüntülü arama ile CNN Türk canlı yayınına bağlayan Hande Fırat'ın ismi gündeme geldi. Bu yayın ile Cumhurbaşkanı halka seslenerek sokağa çıkmaya davet etmişti. Söz konusu olay Hande Fırat'ın başarısı olarak görüldü.

Hande Fırat, Altın Kelebek Ödülleri'nde "Yılın Medya Olayı" dalında ödülünü almaya hak kazanmıştı. Son günlerde ismi yeniden gündeme gelen Hande Fırat'ın hayatı araştırılıyor.

Hande Fırat kimdir?

Hande Fırat, 10 Eylül 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Radyo ve Televizyon Bölümü'nde tamamladı.

Fırat, televizyonculuk kariyerine yükseköğrenimi devam ederken başladığı staj ile adım attı. Kanal D, NTV ve BRT'de görev aldı. Kasım 1999'da CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara Temsilcisi oldu.

Hande Fırat, darbe gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iletişime geçtiği iPhone marka telefonunu, Boğaziçi Köprüsü'nün Anadolu girişine yakın bir konumda açılan Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nde sergilenmek üzere bağışladı. Fırat'ın telefonunun yanında da Erdoğan'ın telefonu konuldu.

Hande Fırat eşi kim?

Hande Fırat'ın hayatını araştıran vatandaşlar Hande Fırsat kiminle evli merak ediyorlar. Fırat, 5 Aralık 2017 tarihinde iş adamı Murat Özvardar ile evlenmişti.