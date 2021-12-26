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Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
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TIMETURK / GÜNDEM / Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir

Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir

Hamas yöneticilerinden Abdulhakim Hanini, özellikle silahlı direnişin Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığını durdurabileceğini ve caydırıcı olabileceğini söyledi.

1 Saat Önce
2021-12-26 08:51:37
Hamas: Yahudi yerleşimcilerin saldırganlığına karşı silahlı direniş caydırıcı olabilir
Hamas yöneticilerinden Hanini, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcilerin yürüyüş yapma çağrılarına karşı gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde onlarca kişiyi yaralanmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Hanini açıklamasında, "Her türlü direniş, özellikle silahlı direniş, yerleşimcileri caydırabilir ve saldırganlığını durdurabilir." ifadelerini kullandı.

Hanini ayrıca Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere olayların yaşandığı Burka beldesini desteklemeleri ve yükünü hafifletmeleri çağrısında bulundu.

Yahudi yerleşimcilerin, 2005 yılında boşaltılan Nablus kenti yakınlarındaki Homesh yerleşim birimine dönüş yürüyüşü yapma çağrıları üzerine çok sayıda Filistinli, Nablus'a bağlı Burka köyü girişinde toplanmış, İsrail askerleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gaz bombası kullanarak müdahale etmişti.

İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahalesinde 8'i gerçek, 35'i plastik mermiyle olmak üzere 43 kişi yaralanmıştı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi ise Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Yahudi yerleşimcilerin söz konusu yürüyüşünün iptal edildiğini duyurmuştu.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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