Hamas: İsrail açlık grevindeki Filistinli tutukluya 'yavaşlatılmış idam' uyguluyor

Hamas Sözcüsü Fevzi Ebu Berhum, yaptığı yazılı açıklamada, 4 aydır açlık grevini sürdüren Ebu Hevaş'ın İsrail makamları tarafından "tıbbi ihmale" maruz bırakıldığını belirtti.

Ebu Hevaş'ın idari tutukluluğuna son verilmesi talebinin olumlu karşılık bulmadığını hatırlatan Berhum, "Sağlık durumu kötüye giden Ebu Hevaş'ın tutukluluğuna son verilmemesi, yavaşlatılmış idam demektir." ifadesini kullandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarından Filistinli tutuklulara yönelik ihmallere son verilmesi için İsrail'e baskı yapmalarını isteyen Berhum, "Bu cinayetlere ve ihlallere karşı sessiz kalınması, Filistinli tutuklulara yönelik baskı politikasını sürdürmesi için İsrail'e cesaret veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hamas Sözcüsü Berhum, şunları kaydetti:

"İşgalcilerin esirlerin iradesini baltalamaya yönelik tüm girişimleri boşunadır. Filistin halkının mücadelesinin sembol isimlerini dize getirmeyi başaramayacaklar. Esirlere yönelik baskı ve ayrıştırma politikası, insanlığa karşı bir suçtur. Siyonist işgal rejimi, bu eylemlerin sonuçlarından sorumludur."

El-Halil kentinin güneyindeki Dura beldesinden Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana İsrail tarafından "idari tutuklu" olarak hapishanede tutuluyor. Beş çocuk babası Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde tutuklu kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için 17 Ağustos'ta açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık'ta Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

- İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin Esir Cemiyeti'nin verilerine göre, 6 Eylül itibarıyla İsrail hapishanelerinde 520'si "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 650 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 200'ü çocuklardan oluşuyor.

AA