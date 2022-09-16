Haluk Pekşen neden öldü? Rahatsızlığı neydi? Haluk Pekşen öldü mü? Trabzon eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberini CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya hesabından duyurdu. Haluk Pekşen'in ölümü partileri yasa boğdu.

Trabzon eski CHP Milletvekili Haluk Pekşen hauyata gözlerini yumdu. Acı haberi CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun sosyal medya hesabından duyurdu. Torun açıklamasında "25-26. Dönem CHP Trabzon Milletvekilimiz, değerli arkadaşımız Haluk Pekşen'in vefat haberi hepimizi derinden üzdü. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

Haluk Pekşen neden öldü?

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, yaklaşık 10 gün önce zatürre teşhisi ile Bodrum Acıbadem Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı. Kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana gelen Pekşen'in tedavisine yoğun bakım ünitesinde devam ediyordu.

Rahatsızlığı neydi?

Haluk Pekşen geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Pekşen'in kalp kapakçığı zarında iltihaplanma meydana geldiği açıklanmıştı.

Haluk Pekşen kimdir?

Haluk Pekşen 11 Eylül 1961 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. 16 Eylül 2022 tarihinde hayatını kaybeden Haluk Pekşen CHP eski Trabzon milletvekiliydi.

Haluk Pekşen ilk, orta ve lise eğitiminin ardından üniveriste eğitimi için İstanbul'a gitti. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan Haluk Pekşen avukat olarak bir süre çalıştıktan sonra siyasete atıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset yapmaya başlayan Haluk Pekşen CHP'den 25 ve 26. Dönem Trabzon milletvekilliği yaptı.

Haluk Pekşen sivil toplum kuruluşlarında da aktif olarak rol almıştı. Sivil toplum örgütlerinde kuruculuk ve yöneticilik yapan Haluk Pekşen yurt içi ve yurt dışı çok sayıda şirket ve işletmede avukatlık, danışmanlık ve icra kurulu görevinde bulundu.

Havacılık, Bankacılık, Gümrük, Dış Ticaret Yasası başta olmak üzere çok sayıda yasa, tüzük ve yönetmeliğin hazırlık çalışmalarında görev yaptı.

İpekyolu Projesi (Merkez Türkiye), Eurocontrol Konvansiyonu Mevzuatı, Serbest Bölgeler Mevzuatı, hukuk, bankacılık ve finansman konuları başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda söyleşi ve makaleleri yayımlandı

Evli ve iki çocuk babası olan Pekşen, İngilizce bilmektedir.

Haluk Pekşen 16 Eylül'de hayata gözlerini yumdu.