Haluk Levent korona mı oldu? Haluk Levent'in konserleri iptal mi oldu? Haluk Levent Kovid-19 mu oldu?

Haluk Levent korona mı oldu? Haluk Levent 'yorgunluk' hissettiğini ve test yaptığını açıkladı. Şehir şehir konserler için gezen Levent, üzücü haberi hayranlarına verdi. Peki Haluk Levent'in konserleri iptal mi oldu? Haluk Levent Kovid-19 mu oldu? İşte Haluk Levent'in sağlık durumu!

Haluk Levent 'yorgunluk' hissettiğini ve test yaptığını açıkladı. Şehir şehir konserler için gezen Levent, üzücü haberi hayranlarına verdi. Peki Haluk Levent'in konserleri iptal mi oldu? Haluk Levent Kovid-19 mu oldu? İşte Haluk Levent'in sağlık durumu!

Haluk Levent korona mı oldu?

Sosyal medya hesabından serumlu fotoğrafını paylaşan Haluk Levent, sevenlerine üzücü bir haber verdi. Levent, "Dün akşam Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Bugün test yaptırdım. Sonuç Covid pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde Covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim..." diyerek koronavirüs açıklaması yaptı.

Haluk Levent sosyal medya paylaşımı

Haluk Levent'in konserleri iptal mi oldu?

Konserleri sayesinde sevenleriyle buluşan Haluk Levent için "Haluk Levent'in konserleri iptal mi oldu?" sorusu akıllara geldi. Levent, koronavirüs paylaşımında, konserlerine de değindi.

Sosyal medya hesabından, "Merak eden dostlarım varsa konserler 6 Eylül'de Gönen ile başlayacak gibi duruyor." açıklamasına da yer verdi.