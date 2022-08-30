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Haluk Levent: 'Bu kez ağır geçiyor'

Ünlü şarkıcı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent koronavirüse yakalandığını duyurdu.

5 Saat Önce
2022-08-30 10:25:05
Haluk Levent: 'Bu kez ağır geçiyor'

Sosyal medyadan açıklama yapan Haluk Levent "Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" dedi.

Önceki akşam Foça'da konser veren Haluk Levent, kendisini kötü hissedince korona testi yaptırdı.

KONSERLERE ARA VERDİ

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Levent, test sonucunun pozitif çıktığını duyurdu. Hastanede çekilen fotoğrafını paylaşan Levent, "Foça konserinde bir yorgunluk hissettim. Test yaptırdım. Sonuç Covid-Pozitif. Geçen yıl yine bugünlerde covid olmuştum. Bu kez biraz daha ağır geçiyor. Dikkat edelim" dedi.

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Konserlere ara veren Levent, 6 Eylül'deki Gönen konserinde sevenleriyle buluşacağını da belirtti.

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