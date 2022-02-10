DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Halkbank ve Vakıfbank'tan sermaye artırımı kararı
Sultan Abdülhamid Han kimdir ve onun zamanda gerçekleştirilen projeler nelerdir?
Konya-Karaman yolu açık mı? Konya Karaman yolu kapalı mı açıldı mı?
Kahramanmaraş'ta yeni keşfedilen örümceğe 'Turkocranum' ismi verildi
TOKİ Çorum Kuruçay kura çekilişi canlı izle | Çorum Kuruçay kura sonuçları isim listesi
2022 TOKİ Yenimahalle noter kura sonuçları | TOKİ Sivas Yenimahalle kura sonucu isim listesi
Yaşlı kadının cansız bedeni 2 yıl sonra masada oturur halde bulundu
Saffet Sancaklı'yı tabut taşırken soydular
Merkez Bankası'ndan 4 şirket için karar! Faaliyet izinleri genişletildi
İşsizlik rakamları açıklandı
Konya Ankara yolu açıldı mı? Konya Ankara yolu açık mı kapalı mı? Yol ne zaman açılacak?
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor
Sadrazam Ferid Paşa’nın 100 milyon liralık mirası 5 mezar açtırdı
Konya Antalya yolu açık mı? Konya Antalya yolu açıldı mı, kapalı mı?
Konya-Ankara yolu açık mı, kapalı mı? Konya-Ankara yolu açıldı mı?

TIMETURK / GÜNDEM / Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımlasına tepkiler büyüyor. RTÜK de, Ayşenur Arslan’ın Halk TV’de Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği ifadeler yüzünden inceleme başlattı.

2 Saat Önce
2022-02-10 09:36:14
Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine tepki çeken ifadeler kullandı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı için "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği ifadeler yüzünden inceleme başlattı.

son_1

Siyasilerden de Ayşenur Arslan'a sert tepkiler geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk'ünün EOKA'CI çetelere karşın örgütlediği halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı direnişin abideleşmesidir. Kıbrıs Barış Harekatından sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adnan, "Türk Mukavemet Teşkilatı; Kıbrıs Türklüğünün meşru müdafaa hareketidir. TMT'nin mücahitleri ile Mehmetçiklerimiz omuz omuza çarpışarak bağımsız KKTC'nin temelini atmışlardır. TMT'ye laf eden gazeteci (!) Ayşenur Arslan; faşist Rum çetelerinin eli kanlı katilleriyle aynı saftadır." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Türk Milleti'nin, Kıbrıs Türklüğü'nün ve TSK'nın şanlı tarihinin onurlu bir parçasıdır.
Bu şanlı teşkilata hakaret, ancak Türk düşmanı bir zihniyet tarafından yapılabilir.
Kahrolsun bu tarihe hakaret eden cahiller ve vatan hainleri." dedi.

Ekran Resmi 2022-02-10 09.21.52

Ekran Resmi 2022-02-10 09.21.02

Ekran Resmi 2022-02-10 09.21.09

Ekran Resmi 2022-02-10 09.21.25

Ekran Resmi 2022-02-10 09.20.18

Ekran Resmi 2022-02-10 09.20.12

Ekran Resmi 2022-02-10 09.20.33

Ekran Resmi 2022-02-10 09.22.21

Ekran Resmi 2022-02-10 09.51.30

Ekran Resmi 2022-02-10 09.22.05

Ekran Resmi 2022-02-10 09.20.12_1

Ekran Resmi 2022-02-10 09.52.53

Ekran Resmi 2022-02-10 09.53.34

Ekran Resmi 2022-02-10 09.20.27

 

 

  .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş