Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın açıklamalarına tepki yağıyor

Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı'nı 'suikastçı örgüt' olarak tanımlasına tepkiler büyüyor. RTÜK de, Ayşenur Arslan’ın Halk TV’de Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği ifadeler yüzünden inceleme başlattı.

Yaptığı skandal açıklamalar ile sık sık gündeme gelen Halk TV sunucusu Ayşenur Arslan yine tepki çeken ifadeler kullandı. Arslan canlı yayında terör örgütü EOKA'nın saldırılarına karşı Kıbrıs Türk halkını korumak için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı için "İllegal ve suikastçı bir örgüt" ifadelerini kullandı.

RTÜK, Ayşenur Arslan'ın Halk TV'de Türk Mukavemet Teşkilatı ile ilgili söylediği ifadeler yüzünden inceleme başlattı.

Siyasilerden de Ayşenur Arslan'a sert tepkiler geldi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türk'ünün EOKA'CI çetelere karşın örgütlediği halkımızın namus ve şerefini korumakla mükellef destansı direnişin abideleşmesidir. Kıbrıs Barış Harekatından sonra Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığına dönüştürülmüştür." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Türk Mukavemet Teşkilatı, katiller sürüsü EOKA'nın insanlık dışı saldırılarına karşı Kıbrıs Türkü'nün izzet ve şerefi için mücadele eden milli mücadele ruhudur. TMT, Kıbrıs Türk Halkı'nın destansı direnişinin abideleştiği yerdir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Arslan'ın skandal açıklamasına tepki gösterdi. Çelik, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Kıbrıs Türkü'nün katliam şebekesi olan EOKA'ya karşı şanlı direnişinin odağıdır. Şehitlerimize rahmet diliyoruz. EOKA adlı katliam şebekesinin varislerine karşı direniş ruhu aynı kararlılıktadır..." dedi.

MHP İstanbul Milletvekili Celal Adnan, "Türk Mukavemet Teşkilatı; Kıbrıs Türklüğünün meşru müdafaa hareketidir. TMT'nin mücahitleri ile Mehmetçiklerimiz omuz omuza çarpışarak bağımsız KKTC'nin temelini atmışlardır. TMT'ye laf eden gazeteci (!) Ayşenur Arslan; faşist Rum çetelerinin eli kanlı katilleriyle aynı saftadır." dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Türk Mukavemet Teşkilatı, Türk Milleti'nin, Kıbrıs Türklüğü'nün ve TSK'nın şanlı tarihinin onurlu bir parçasıdır.

Bu şanlı teşkilata hakaret, ancak Türk düşmanı bir zihniyet tarafından yapılabilir.

Kahrolsun bu tarihe hakaret eden cahiller ve vatan hainleri." dedi.

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