Halk TV'de sular durulmuyor! Gazeteci Kahveci de ayrıldı

Halk TV'de sabah haber kuşağında yayınlanan Neden-Sonuç programını yapan Karar gazetesi köşe yazarı İbrahim Kahveci de kanalla yollarını ayırdığını açıkladı.

Yayına başladığı günden bu yana bir türlü istediği grafiği yakalayamayan, Cafer Mahiroğlu'un sahip olduğu Halk TV'de sular durulmuyor.

Dün medya kulislerine düşen haberlerde Halk TV'nin Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yollarını ayırdığı iddia edildi.

Medya Radar'ın haberine göre; Halk Tv yönetimi Özlem Gürses ve Emin Çapa ile yolları ayırma kararına gerekçe olarak “Youtube kanallarında yayın yapmalarını” gösterdi. Tartışmalı kararın ardından Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nun programcılarla bir kez daha görüşülmesini istediği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre ise, bu son görüşmede Emin Çapa ile anlaşma sağlandı. Çapa, Youtube yayınını Halktv'ye bağlı yürütecek. Özlem Gürses ise ikna edilmeye çalışılıyor.

Halk TV'de bu gelişmeler sürerken başka bir haber daha geldi.

İBRAHİM KAHVECİ DE KANALLA YOLLARINI AYIRDI

Halk TV'de Neden-Sonuç programını yapan Karar gazetesi köşe yazarı İbrahim Kahveci kanalla yollarını ayırdığını attığı bir tweetle duyurdu. Kahveci, ayrılmasına gerekçe olarak da programın süresinin uzatılmak istenmesini gösterdi.

Kahveci, "Bu arada artık sabahları HALKTV'de Neden-Sonuç programında olmayacağım. Kanal "program iyi süre uzatalım" dedi Ben "işler çok, zaman yok" dedim Gazete, yazı vs. okuyucuya haksızlık. 2 saat yetmeyince işi 3 saat üzerinden diğer arkadaşlar sürdürecek. Herşey için teşekkürler."dedi.

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