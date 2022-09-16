Halk TV’de neler oluyor?

Halk TV’de Gökmen Karadağ’ın ardından bir ayrılık haberi de kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş’tan geldi… Bu duruma kanalın eski sunucularından Enver Aysever, “Yalan dolan Cafertv” şeklinde tepki gösterdi. Geçtiğimiz günlerde de İsmail Küçükkaya ile İrfan Değirmenci arasında göndermeler üzerinden kriz yaşanmıştı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Geçtiğimiz günlerde Gökmen Karadağ'ın ayrılık haberinin geldiği Halk TV'den dün de kanalın genel yayın yönetmeni Suat Toktaş'ın görevinden ayrıldığı öğrenildi.

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş, kanaldaki görevinden ayrıldığını açıkladı. Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Halk TV ile buraya kadar” diyen Toktaş, kanalın sahibi Cafer Mahiroğlu'na ve izleyicilere teşekkür etti.

Toktaş, paylaşımlarında şunları ifade etti:

“Halk TV'nin ekran arkasındaki/önündeki fedakar emekçileriyle birlikte sayıca bizi üçe, dörde katlayan kanalları geçerek bayrağı 2,5 yılda zirveye diktik. Yolun açık olsun Halk TV, yolunuz açık olsun can arkadaşlarım. Teşekkürler @cafermahirogluBir teşekkür de izleyicilerimize. Meslek hayatımda gördüğüm en zinde, en sahiplenen, en denetleyen bir izleyici kitlesine hitap etmek hem zorlayıcı, hem öğreticiydi.”

‘YALAN DOLAN CAFER TV'

Suat Toktaş'ın, Halk TV'den ani istifası ile ilgili gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından “Operasyon kanalının genel yayın yönetmeni de veda etti. Boşuna demedim Halt tv diye” ağır bir ifadede bulundu.

Aysever bir sonraki paylaşımında, Halk TV'nin patronu Cafer Mahiroğlu'nun Suat Toktaş'a attığı veda tweetini alıntılayarak “Ona kardeşim, buna dostum… Yalan dolan Cafer tv” ifadelerini kullandı.

Küçükkaya ile Değirmenci arasında göndermeler!

Halk TV'de geçtiğimiz günlerde de kanalın iki sunucusu arasında göndermeler üzerinden kriz yaşanmıştı. FOX TV'den ayrılan ve Halk TV'ye transfer olan İsmail Küçükkaya kanalı karıştırmış, Gökmen Karadağ'ın, adı Korkmaz Karaca ve Sezgin Baran Korkmaz'la anılan İsmail Küçükkaya'ya tepki olarak ayrıldığı iddia edilmişti. Öte yandan İsmail Küçükkaya'nınbir programında sarf ettiği sözler İrfan Değirmenci'nin tepkisini çekti. Geçtiğimiz günlerdeki yayında İsmail Küçükkaya, “Biz fakir bir kanalız. Ama hedefleri olan, hayalleri olan, umutları olan ve daha önemlisi geleceği olan bir kanalız. Ben bu vizyon için geldim. Uluslararası bir markanın kanalından çıkıp başka bir kanala gelmek kolay değil.” demişti. İrfan Değirmenci ise söz konusu ifadelere sosyal medya hesabından attığı tweetle tepki göstererek “Halk Tv'nin zenginliği, gazeteciliğin namusuna sahip çıkan basın emekçilerinin varlığıdır” demişti. ‘Namus' göndermesinde bulunan Değirmenci, sözlerini şöyle noktaladı:

“Halk Tv'nin zenginliği ondan asla vazgeçmeyen, zor zamanlarında destek olan seyircisinin varlığıdır. Bu anlamda çok zengin bir kanaldır bu kanal. Parayla pulla ölçülemeyecek kadar zengin.” .