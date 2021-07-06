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Halk TV’de İnce ve Akşener'e sansür uygulanmış

Eski Halk TV Genel Müdürü Şaban Sevinç, 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin, CHP yönetiminin, Muharrem İnce ve Meral Akşener'i yayınlamaması için kendisine baskı yaptığını itiraf etti.

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06.07.2021 16:44:58
Halk TV’de İnce ve Akşener'e sansür uygulanmış

Şaban Sevinç, katıldığı bir programda 2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"BAŞIMIZA BELA MI EDECEKSİN"

saban sevinç-sansür

İsmini vermediği bir CHP genel başkan yardımcısının 'Muharrem İnce'yi niye bu kadar gösteriyorsun, başımıza bela mı edeceksin?" dediğini belirten Sevinç, CHP yönetimi tarafından yapılan baskıyı şöyle anlattı:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Halk TV'nin genel müdürüydüm. CHP yönetimi tarafından Muharrem İnce'ye mobbing uygulandı. Daha seçim kampanyası sürerken 24 Haziran 2018 seçimleri öncesi Muharrem İnce il il geziyor. Biz de yayınlıyoruz.

"OYLARIMIZ İYİ PARTİ'YE KAYIYOR"

Genel merkezden bana telefon açıldı ve 'neden bu kadar yayınlıyorsun' dendi. Adam daha kampanya yaparken genel merkez çelme takıyor. Bana CHP Genel Başkan yardımcısı 'Başımıza bela mı edeceksin neden bu kadar gösteriyorsun' dedi. 'Bizim oylarımız İYİ Parti'ye kayıyor' denilerek 'Meral Akşener'in mitinglerinin de yayınlaması istendi.

Akşam

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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