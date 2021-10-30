Halk TV’de deprem üstüne deprem

Halk TV’de geçtiğimiz günlerde yaşanan Ankara depreminin ardından bu kez İstanbul krizi patlak gösterdi.

Halk TV Ankara haber müdürü Umut Yertutan geçtiğimiz günlerde istifa etmiş, Halk TV yönetiminin Ankara büroyu kapatma kararı aldığı öğrenilmişti. Halk TV'de bu sefer de İstanbul'da deprem yaşandı.

Halk TV'nin dikkat çeken programlarından Açıkça'yı yapan Gökmen Karadağ ayrılık mesajı verdi. Karadağ Twitter'dan sitem dolu paylaşımlarda bulundu.

İlk tweetinde, "Demir alma vakti yaklaşıyor meçhule doğru…" diye yazan Karadağ bir sonraki tweetinde, "Emeğimize emek katan değer katan anlam katan ve en önemlisi neden katan ama hafızası da gayet güçlü olan tüm dostlara selam olsun" ifadelerini kullanan Gökmen Karadağ, sözlerine şöyle devam etti: “Hoşça kalın dostlarım. Katkınız için desteğiniz için umudunuz için çok teşekkürler. Hiçbiri boşa gitmedi merak etmeyin. Gerçek eninde sonunda kazanacak bu ülkede ama o zafer döneme göre kalıba girenlerin zaferi olmayacak.”

İşte Karadağ'ın o paylaşımlar:

Kaynak: Medya Radar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.