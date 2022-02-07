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TIMETURK / GÜNDEM / ''Halinize şükredin, yoksa elektriksiz kalırsınız mı demek istiyorlar?''

''Halinize şükredin, yoksa elektriksiz kalırsınız mı demek istiyorlar?''

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin bir yazı kaleme aldı.

17 Dakika Önce
2022-02-07 13:35:16
''Halinize şükredin, yoksa elektriksiz kalırsınız mı demek istiyorlar?''

Altaylı yazısında, "Bu zamanda, koskoca bir kenti 3 gün elektrikten yoksun bırakmanın başka bir makul gerekçesi de olamaz. Vali ortada yok. Belediye Başkanı ortada yok. Türkiye'yi elektrikle tanıştırdığını iddia eden bir iktidarın döneminde, iktidarın yaptığı özelleştirme bölgenin elektrik dağıtımını alan şirket bir kente üç gün elektrik veremiyor ama kimsenin sorumluluğu üstlendiği yok.Üç günün sonunda bir Bakan çıkıp “Hakkınızı helal edin” diyor. Başkaca bir şey de olmuyor. Dediğim gibi Belediye Başkanı ortada yok. Vali zaten hiç yok. Her ikisinin nerede olduğunu belgeleyecek bir MOBESE kamerası da yok. Kente elektrik vermekten sorumlu Akdeniz Elektrik AŞ'den ise eden de yok. Peki sizce adı hiç anılmayan ama bu işin sorumlusu olan Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesini kim almıştı hatırlıyor musunuz! Hafızanız zayıfsa ben hatırlatayım. Yabancı değiller. Hatta çok ama çok tanıdıklar." ifadesini kullandı.

Altaylı şunları kaydetti:

"Hani şu meşhuuuur 5 müteahhit var ya. Hani şu AK Parti iktidarı döneminde ne ihale varsa hepsini alan.Onların üçü. Kolin, Limak, Cengiz. Isparta'yı soğukta ve karanlıkta bırakanlar onlar. O yüzden ne adları anılıyor ne MOBESE ile takip ediliyorlar. Çünkü aslında yıllar önce verdikleri sözü tutuyorlar." .

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