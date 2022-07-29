Halil Konakçı ne dedi? CHP'li Milletvekilleri Halil Konakçı için ne dedi? Halil Konakçı'nın son açıklaması

Halil Konakçı ne dedi? Günlerdir Halil Konakçı gündemdeki yerini koruyor. Vaazlarında kurduğu cümleler bir kesime hitap etmediği için linç edilen Konakçı olayı nedir? CHP'li Milletvekilleri Halil Konakçı için ne dedi? İşte merak edilen Halil Konakçı'nın son açıklaması...

Günlerdir Halil Konakçı gündemdeki yerini koruyor. Vaazlarında kurduğu cümleler bir kesime hitap etmediği için linç edilen Konakçı olayı nedir? CHP'li Milletvekilleri Halil Konakçı için ne dedi? İşte merak edilen Halil Konakçı'nın son açıklaması...

Halil Konakçı ne dedi?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda imam- hatip görevini yürüten Halil Konakçı,"Kadınlarınızın tesettürünü koruyun. Namazını kıldırt hanımına, başını örttür. Bak sokaklar ne hale geldi. Kasap dükkanı gibi! Et görmekten içimiz dışımıza çıkıyor artık. Dedelerimizin yatak odasında bile göremediği kıyafetleri biz çarşıda pazarda plajda görüyoruz. Neden? Geçtim helali haramı, hadi buna inanmıyorsun. Ya hiç mi kıskanmıyorsun? Kızın, karın öyle sokağa çıkarken, video paylaşırken hiç mi vicdanın sızlamıyor? Benim aklım bu işi almıyor. Allah sonumuzu hayretsin." sözleriyle gündem oldu.

Sosyal medyada ise “Halil Konakçı Yalnız Değildir” etiketiyle destek verildi.

CHP'li Milletvekilleri Halil Konakçı için ne dedi?

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, sert tepki gösterdiği imam Konakçı'ya şunları söyledi:

* “Hoca, seni hayallerinin ülkesine kavuşturacağım. Kabil'e tek gidiş uçak biletin benden. Bavulunu topla hemen rüyana kavuş. Laik Cumhuriyetin ekmeğini yeme. Tam istediğin hayatı yaşa.

*Bunlar imam filan değil. Bunlar maaşlı çalışan. Kamu ahlakı olunca bunlar susar. Hırsızlık, yolsuzluk, çoluğa çocuğa tecavüz, kadın cinayeti, kul hakkı olunca ağızlarını bıçak açmaz. Çünkü bunlar müzik kutusu. Jetonu kim atarsa onun şarkısını çalarlar.

*Bunların ağababaları İstanbul işgale uğradığında kadın feracesi ile uğraşıyordu. İngiliz askerlerine selam durdular. Niye? Para orada, güç orada. Kadınlara zulmetmek kolay. Sabah akşam kadın giysisi konuşurlar.

*Millet ne giyeceğini, ne içeceğini size mi soracak? Allah sizi başımıza veli mi tayin etti? Beğenmiyorsan mini etek giyme kardeşim. Giyene susacaksın. O anayasa orada durdukça ona uyacaksın. Sen devletin memurusun ya. O anayasaya uymaya mecbursun.

Halil Konakçı ne cevap verdi?

Konakçı, olayların büyümesinin ardından son açıklamasını;

Bizim derdimiz asla kavga, sürtüşme, polemik değil. Bu vaazımda da İslam'ın hükümlerini kendi üslubumla anlattım. Üslubumu eleştirebilirler ancak anlattığım şeyde bir yanlış yok. Bana bu ithamlarda bulunan, olayı çarptıran dernekler, vekiller, medya organlarını muhatap almıyorum. Kimseyle derdimiz yok. Bizim gayemiz dinimizi anlatmak, devletimizin İslam'la yükselmesini sağlamak, milletimizin İslam ahlakıyla şuurlanmasına önayak olmaktır. Bu topraklar İslam topraklarıdır. Bu toprakları fethedip, canıyla-kanıyla koruyarak bize vatan olarak emanet edenlerin hepsi imanlı, ihlaslı, örtülü, sarıklı, sakallı insanlardı. Bize kara çalanları muhatap almıyorum. Bir doktora ‘neden benim hastalığımı teşhis ettin', bir oto tamircisine ‘neden benim aracımın arızasını buldun' demek ahmaklıksa, bir din adamına da ‘toplum içerisindeki dini eksiklikleri söylemek senin hakkın değildir' demek o kadar ahmaklıktır. Herkes işini yapıyor. Doktor nasıl hastalıklarımızı tespit edip tedavi yöntemlerimizi bize söylüyorsa, hukukçu ‘şu sözü söylerseniz suç olur, şu sözü söylemezseniz daha iyi olur' diye tavsiyelerde bulunabiliyorsa, bir hoca da toplumdaki İslami eksiklikleri, Kur'an'ın emirlerinin uygulanmamasındaki eksiklikleri söylemesinden daha doğal ne olabilir? CHP'li vekil hanımefendi de, kadını korumayan Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı da benim muhatabım değil. Ben Müslüman topluma seslendim, umuma anlattım. İslam gelmeden önce cahiliye devrinde kadınlara hiç kıymet verilmezdi. İslam gelince kadını yüceltti. Hz. Meryem misali, ‘kadın fiziken de ruhen de özeldir' denilerek örtü emri getirildi. Örtüdeki maksat muhafazadır. Bir kadının örtünmesi özgürlüğüdür. Kocasına özel olması demektir. Biz kadının bir et olmadığını, kadının örtünerek korunması ve muhafaza edilmesi gerektiğini söyledik. İslam öyle yüce bir din ki, kadının rızkının ayağına getirilmesini zaruri kılıyor, bunları anlattık. Ve biz kimseyi zorla örtme yanlısı değiliz. Kimseyi de zorla örtmedik. Ama bugün linç kampanyası başlatanlar ikna odalarıyla örtülü kadınları açtılar. Zorla baş açtırarak üniversitelere soktular. Biz ise sadece doğru ve hakikati tavsiye ediyoruz. Kadın dejenere olmasın, ahlaki dezenformasyona uğramasın istiyoruz. Onlar ise daha çok açılsınlar, ahlaki çürümüşlük daha da artsın istiyor. Bu zihniyet en başından beri kadını soymak için mücadele etmiştir. Bunların kadına dair tek projesi soymaktır. Biz ise hanımefendilerin özel olduğunu, müstesna olduğunu, örtünerek kötü bakışların şerrinden korunmaları ve sadece eşlerine özel olmalarını tavsiye ve telkin ediyoruz. Tesettür hem kadına, hem erkeğe farzdır. Erkeklere de aynısını söylüyoruz. Kısa şortlarla, tayt gibi pantolonlarla gezen erkeklere de uyarılarda bulunuyoruz. İçlik gibi kıyafetlerle, düşük bel pantolonlarla dışarı çıkan erkekler de avret yerlerini örterek İslam üzere giyinmelidir." sözleriyle karşılık verdi.