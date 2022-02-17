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Halil Falyalı'nın babasından cinayet sonrası ilk açıklama: Oğlum uyuşturucunun düşmanıydı
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TIMETURK / GÜNDEM / Halil Falyalı'nın babasından cinayet sonrası ilk açıklama: Oğlum uyuşturucunun düşmanıydı

Halil Falyalı'nın babasından cinayet sonrası ilk açıklama: Oğlum uyuşturucunun düşmanıydı

Kuzey Kıbrıs'ta silahlı saldırı sonucu öldürülen ve adı çok sayıda suçlamayla anılan Halil Falyalı’nın babası ilk kez konuştu.

2 Saat Önce
2022-02-17 08:40:01
Halil Falyalı'nın babasından cinayet sonrası ilk açıklama: Oğlum uyuşturucunun düşmanıydı

Oğlu Halil Falyalı'nın öldürülmesinden sonra ilk kez konuşan baba Cahit Falyalı, "oğlunun uyuşturucuyla mücadele eden bir kişi olduğunu" öne sürdü.

Sözcü'den Saygı Öztürk'e konuşan Falyalı, oğlunun uyuşturucu düşmanı olduğunu iddia etti. Oğluyla ilgili ortaya atılan iddiaların tamamen asılsız olduğunu, “Yalan-dolan” haberler üretildiğini öne süren Cahit Falyalı, şunları söyledi:

“Oğlumla ilgili sonsuz yalanlar ortaya atılıyor. Oğlumun uyuşturucu baronu olduğu bile yazılıyor, söyleniyor. Ne uyuşturucusu. Oğlum, bırakın uyuşturucu ticaretini, bunu yapanların en büyük düşmanıydı. Bu pisliklerle mücadele ediyordu. Bu pisliklerin ortadan kaldırılması için çaba gösteriyordu. Ancak yolunu kestiler.” .

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