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TIMETURK / GÜNDEM / Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

KKTC'de iş insanı Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 3 şüpheli, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alındı.

2 Saat Önce
2022-02-09 22:43:16
Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme!

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Girne Çatalköy'deki cinayetle ilgili, KKTC Kıbrıs Polis Genel Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucu, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen 3 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı belirtildi.

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