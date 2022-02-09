DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kanunsuz Topraklar final mı yapıyor? Kanunsuz Topraklar bitiyor mu? Kanunsuz Topraklar neden bitiyor?
Özel okul öğretmenleri uzman öğretmen ve baş öğretmen olabilir mi?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver kaç yaşındadır? Dolandırıldı mı?
Ebru Elver kimdir? Ebru Elver dolandırıldı mı? Ebru Elver neden dolandırıldı?
Alevilere küfür eden şahıs gözaltına alındı
Öğretmen atamalarında mülakat kalktı mı? Öğretmen alımı sözlü sınav kaldırılacak mı?
''Napolyon'' olmak için yola çıkan Macron'un bitmeyen talihsizlikleri!
Hindistan'da başörtüsü krizi büyüyor
İçişleri Bakanlığı duyurdu! Polislerin şark görev süreleri düşüyor
Doğa Koleji satıldı mı? Doğa Koleji kime satıldı? Doğa Koleji'nin yeni sahibi kim?
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti firarisi yakalandı
TOKİ Konya Beyşehir kura sonuçları isim listesi | TOKİ Küçükavşar Altınekin kazananlar listesi kura sonuç sorgulama
Babacan: Ülkemizin ara seçime değil, genel seçime ihtiyacı var
Apple'a ''Dokun ve Öde'' sistemi geliyor
TOKİ Çorum Kuruçay kura sonuçları 2022 | TOKİ Kuruçay kura kazanan isim listesi ne zaman açıklanacak?

TIMETURK / GÜNDEM / Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) iş insanı Halil Falyalı ve şoförünün dün akşam hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili bir kişitutuklandı.

2 Saat Önce
2022-02-09 13:12:26
Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni gelişme

Halil Falyalı, dün akşam Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken kimliği bilinmeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Falyalı, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilmişti. Falyalı, bütün müdahalelere karşın burada hayatını kaybetmişti.

Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Murat Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Falyalı'nın cenazesinin yarın İskele bölgesine bağlı Kumyalı'da toprağa verileceği belirtildi.

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest kalmıştı.

Falyalı, geçen yıl ekimde "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı.

Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı aralıkta serbest kalmıştı.

​​​​​​​Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş