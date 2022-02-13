Halil Falyalı cinayetinde yeni gelişme

Halil Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul’da 3 şüpheli daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanların sayısı 6’ya yükseldi.

Alınan bilgiye göre, kumarhane v bahis işletmecisi Halil Falyalı, beş gün önce Kuzey Kıbrıs'ın Girne kentine bağlı Çatalköy bölgesinde şoförü ile birlikte aracında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da 3 şüphelinin da gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında İstanbul'da gözaltına alınanların sayısı 6'ya yükselmiş oldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şüpheliden birinin ifade işlemleri için emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği, söz konusu soruşturma kapsamında gözaltı sayısının artabileceği belirtildi.

Saldırı sonrası 9 Şubat'ta düzenlenen operasyonla Mustafa S.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi İstanbul'da yapılan operasyonlarda gözaltına alınmıştı. .