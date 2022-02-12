Halil Falyalı cinayetinde tutuklu sayısı 4'e yükseldi

KKTC'de Halil Falyalı ve şoförünün hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili 2 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 4'e yükseldi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, Falyalı ve şoförü Murat Demirtaş'ın öldürülmesiyle ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturma kapsamında, Ö.T. ve Y.G'nin ardından olayla bağlantısı olduğu şüphesiyle iki kişi daha tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Ne olmuştu?

8 Şubat'ta Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesine nakledilen Falyalı, müdahalelere karşın hayatını kaybetmişti. Saldırıda, Falyalı'nın şoförü Demirtaş olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Türkiye'de 3 kişi gözaltına alınmıştı, bu şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Falyalı'nın cenazesi, 10 Şubat'ta İskele bölgesinde bulunan Kumyalı köyünde toprağa verilmişti.

Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı

KKTC'de 2010'da bir davada "tehdit" gerekçesiyle yargılanan ve tutuklanan Falyalı, daha sonra serbest bırakılmıştı. Falyalı, Ekim 2021'de "darp", "soygun," ve "zorla alıkoyma" suçlarıyla ilgili bir davada tutuklu olarak yargılanmıştı. Girne Kaza Mahkemesinde görülen dava, takipsizlik nedeniyle geri çekilmiş, Falyalı Aralık 2021'de serbest bırakılmıştı.

Falyalı hakkında bir davanın da ABD'de devam ettiği belirtiliyor. AA .