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TIMETURK / GÜNDEM / Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

KKTC'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetinde sona yaklaşılıyor. Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

41 Dakika Önce
2022-02-21 11:40:07
Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

KKTC'de Girne bölgesi Çatalköy mevkisinde 8 Şubat'ta arabasındayken silahlı saldırıya uğrayan Halil Falyalı, ağır yaralı olarak Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi'ne nakledilen Falyalı kurtarılamamış, şoförü Murat Demirtaş da olay yerinde yaşamını yitirmişti.

Cinayetle ilgili 14 Şubat'ta yapılan aramalarda olay yerinin yaklaşık bir kilometre batısındaki dere yatağına atılmış iki kalaşnikof, bu silahlara ait 4 şarjör ve 39 mermi ile 9 mm çapında tabanca, tabancaya ait şarjör ve 13 mermi bulunmuştu. Balistik incelemelerde bu silahların olayda kullanıldığı saptanmıştı.

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