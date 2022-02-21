Halil Falyalı cinayetinde Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli hakim karşısına çıkıyor

KKTC'da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden Halil Falyalı cinayetinde sona yaklaşılıyor. Söylemez kardeşler ve 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 9, 12 ve 13 Şubat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan Mustafa ve Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında bulunduğu 6 şüpheli ile 18 Şubat'ta gözaltına alınan Celal B. ve Metin S'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.