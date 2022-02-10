Halil Falyalı cinayetinde kan donduran ayrıntılar: Bedeninden 16 mermi çıkarıldı!

Kıbrıs'ta silahlı saldırı sonucu ölen Halil Falyalı'ya hastanede dün yapılan otopside bedeninden 16 mermi çıkartıldığı belirtildi.

Kuzey Kıbrıs'ta kumarhane işletmecisi Halil Falyalı (53) cinayetinde detaylar ortaya çıkıyor. Buna göre, Kuzey Kıbrıs dışında da otel, casino, sanal bahis işletmeleri bulunduğu belirtilen Falyalı, bir süredir koruma sayısını artırmış ve zırhlı araçla seyahat ediyordu.

Girne'deki Les Ambassadeurs otelinden eşi Özge Falyalı ve üç küçük çocuğuyla evine doğru yola çıktı. Zırhlı araca ailesini bindirdi ve kendi uzun süredir ilk kez başka bir araçla seyahat etti. Biri korumalarına ait üç araçlık konvoy Çatalköy'deki villaya yaklaştığı sırada, dar ve karanlık yolda dörtlülerini yakmış bir araç nedeniyle yavaşladı.

ÖNCE ŞOFÖRÜ VURDULAR

Yolu kesen araçtan çıkan birinci saldırgan önce şoför Murat Demirtaş'a ateş açtı, ardından aracın ön koltuğunda oturan Falyalı, yakın mesafeden Kalaşnikof marka silahla yaylım ateşine tutuldu. Geriden gelen ailesinin içinde olduğu zırhlı araç ve korumalarının olduğu üçüncü araca ateş açılmadı. Saldırganlar, biri kiralık iki araçla olay yerinden hızla kaçarken, korumalar ailenin güvenliğini sağlamaya çalıştı.

31'DEN FAZLA MERMİ KOVANI BULUNDU

Şoför Murat Demirtaş saldırı anında hayatını kaybederken, kanlar içinde kalan Halil Falyalı ambulansla Lefkoşa'daki Yakın Doğu Üniversitesi hastanesine götürüldü. Yolda duran kalbine sürekli masaj ve suni solunum yapıldı. Falyalı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hastane Başhekimi Prof. Dr. Müfit Yenen, başından ayağına varıncaya kadar çok sayıda kurşun yarası alan Falyalı'nın kurtarılamadığını açıkladı. Hastanede dün yapılan otopside Falyalı'nın bedeninden 16 mermi çıkartıldı.

Olay yerine hızla gelen polis, çevrede 31'den fazla mermi kovanı buldu. MOBESE incelemesinde saldırganların yolu kesmek için kullandığı (PM 649 plakalı Nissan marka) aracın sahte plaka olduğu belirlendi.

'UZUN SÜREDİR İZLENİYORDU'

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, saldırganların kullandığı öne sürülen bir başka kiralık aracın şoförü Ömer Tunç dün sabaha karşı yakalandı ve gündüz saatlerinde Girne'de mahkemeye çıkartılarak hakkında soruşturma amaçlı 2 gün tutukluluk kararı alındı. Soruşturmayı büyük bir gizlilikle yürüten polis, henüz saldırganların sayısı hakkında açıklama yapmadı.

Yetkililer, saldırganların Falyalı'nın otelden hareket saati, zırhlı araca binmediği, hangi araçta bulunduğu gibi detaylara sahip olduğunu, uzun süredir takip ettiklerini ve kaçış planlarını yaptıklarını değerlendiriyor.

SAYISIZ SABIKA KAYDI, BÜYÜK MAL VARLIĞI

Geçen yıl 15 Ekim'de Turgut Katırcı adlı bir çalışanını darp etmekten tutuklanan Falyalı'nın mahkeme kayıtlarına göre, 1987'den 2013'e kadar çok sayıda taciz, tehdit gibi sabıka kaydı bulunuyor. Hollanda, Fransa, ABD gibi ülkelerde yasal bahis şirketleri olduğu ileri sürülen Falyalı mahkemedeki ifadesinde mal varlığını, inşaat yapımı, motorlu araç yağ üretimi, liman işletmeciliği (marina), Les Ambassadeurs otel (5 yıldızlı), casino, çok sayıda bina ve araçlar diye açıklamıştı. Falyalı ayrıca, Royal Marine adlı 7 yıldızlı bir otel inşaatına başladığını da kaydetmişti. Falyalı'nın medya yatırımları da biliniyor.

KUZEY KIBRIS'TA ACİL ZİRVE

Falyalı cinayeti Kuzey Kıbrıs'ta birinci gündem maddesi oldu. Yerel gazeteler manşetlerinde cinayete geniş yer verirken, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bu cinayet hepimizi derinden sarstı. Sosyal medyada, çeşitli farklı yayın organlarında birtakım ciddi eleştiriler olabilir. Ben teşkilatlarımızın yapacağı araştırma ve çalışmaların netice vereceğine inanıyorum” dedi.

Başbakan Faiz Sucuoğlu da Emniyet Genel Müdürü'nden bilgi aldığını söyledi, “Olayın takipçisi olacağım” diye konuştu. Cinayetin ardından Tatar, Sucuoğlu ve diğer yetkililer toplantı yaparak gelişmeleri ele aldı.

İSTANBUL'DA 3 GÖZALTI

Halil Falyalı ve şoförünün silahlı saldırıda öldürülmeleri ile ilgili soruşturmada İstanbul'da 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi, yapılacak işlemlerin ardından KKTC'ye götürülecek. .