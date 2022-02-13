Halil Falyalı cinayeti: Faysal Söylemez de gözaltına alındı

KKTC'de öldürülen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasunda 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin Mustafa Söylemez'in kardeşi Faysal Söylemez olduğu öğrenildi. Soruşturmada gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde otel, kumarhane, marina ve sanal bahis yatırımları olan Halil Falyalı ve şoförü Mustafa Demirtaş 8 Şubat'ta Girne yakınlarında öldürüldü.

Olay yerinde uzun namlulu silahlara ve tabancalara ait toplamda 64 boş kovan bulundu. Ertesi gün İstanbul'da, suç örgütü elebaşı Mustafa Söylemez'in de aralarında olduğu 3 zanlı gözaltına alındı.

1990'larda üniformalı çete olarak anılan Söylemezler; eski doktor, asker ve polis olan kardeşlerden oluşuyordu.

Soruşturmayı derinleştiren polis gözaltındaki Mustafa Söylemez'in ağabeyi Mehmet Faysal Söylemez'in de aralarında olduğu 3 şüpheliyi daha yakaladı.

Soruşturma kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti polisi, Girne'de bir eve operasyon düzenledi, 2 zanlı gözaltına alındı. Polis evde bir uzun namlulu silah ele geçirdi. Silaha balistik inceleme yapılıp, Falyalı suikastinde kullanılıp kullanılmadığı araştırılacak. Yakalanan Veysel Sarı ve Musa Çiçek'in, Alanya'dan gelerek Kıbrıs'a deniz yoluyla kaçak girdikleri anlaşıldı.

GÖZALTI SAYISI 10'A YÜKSELDİ

Böylece cinayet ile ilgili yakalananların sayısı Kıbrıs'ta 4, İstanbul'da 6 olmak üzere, 10'a yükseldi. Kıbrıs'tan bir polis ekibinin delillerle birlikte Türkiye'ye geleceği ve soruşturma ile ilgili koordinasyon sağlanacağı öğrenildi.

Öte yandan Falyalı'nın iki yakın koruması da gözaltına alındı. Ancak bu gözaltılar cinayet soruşturmasıyla ile ilgili değil. Korumaların olayda ateş etmediklerini söylerek polise yalan beyanda bulunmak ve izinsiz silah taşımakla suçlanıyor.

Halil Falyalı, 2016'dan beri ABD'nin para aklama ve uyuşturucu trafiğinden arananlar listesindeydi. Bu nedenle Kıbrıs'tan ayrılmıyordu.

NTV .