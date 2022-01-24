Halil Ergün: Ben yetmez bile demedim, doğrudan 'evet' dedim

Oyuncu Halil Ergün Sabah’a konuştu. “Yetmez Ama Evet“çi olmadığını söyleyen Ergün, “Şimdi bazıları beni ‘Yetmez ama Evetçi’ olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan ‘Evet’ demiş biriyim.” dedi.

Sanatçı Halil Ergün, 12 Eylül 2010'da yapılan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili olarak Sabah gazetesinden Tuba Kalçık'a açıklamalarda bulundu .

Ergün şu ifadeleri kullandı:

“Geçmişten gelen sorunlarımız var, bu toplum daha kendisiyle tartışmadı. 12 Eylül'ün acısını yakından çekmiş biriyim. 12 Eylül faşizmin anayasasına yüzde 92 ile evet demiş bir toplumuz. Ben yüzde 8'lik hayır verenlerdenim. 12 Eylül referandumunda da ‘MGK üyeleri ölünceye kadar yargılanamazlar' maddesinin kaldırılması için evet demiş biriyim. Şimdi bazıları beni ‘Yetmez ama Evetçi' olarak suçluyor ama ben yetmez bile demedim, doğrudan ‘Evet' demiş biriyim. Yaşadıklarımı ben bilirim o darbede. Bu adamların yargılanma maddesi bile çok önemliydi. Ben 68 kuşağındanım. Keskin bir siyasi iklimden geldim. O keskinlik yerine kucaklamayı bilmek gerektiğini öğretti hayat bana. Bugünkü siyasette kullanılan üslubu da doğru bulmuyorum. Bunu hepsi için söylüyorum, ben siyasetteki bu üsluptan şikayetçiyim.” .