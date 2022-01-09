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TIMETURK / GÜNDEM / Hakkari'de İHA destekli operasyon: 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de İHA destekli operasyon: 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında gerçekleştirilen İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.

3 Saat Önce
2022-01-09 15:03:07
Hakkari'de İHA destekli operasyon: 30 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda ilçe kırsalında dün düzenlenen İHA destekli operasyonda 30 kilogram eroin, 240 litre asit anhidrit ve 100 kilogram sodyum bikarbonat ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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