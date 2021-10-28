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Hakkari'de askeri araç kazası! Acı haber geldi

Türkiye güne acı haberle uyandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel'in şehit olduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-10-28 08:25:32
Hakkari'de askeri araç kazası! Acı haber geldi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari'de meydana gelen askeri araç kazasında Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

 
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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