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Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı
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TIMETURK / GÜNDEM / Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldı.

49 Dakika Önce
2022-02-16 16:24:16
Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı

Merkeze bağlı köyün yolu son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.

İş makinalarıyla çalışma başlatıldı

Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, düşen çığlar nedeniyle yer yer 7 metre karın bulunduğu yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Ekipler, güçlükle ilerleyebildikleri yolu yoğun çabalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.

Köy muhtarı Behçet Ege ekiplere teşekkür etti. .

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