Hakkari'de 7 metre karın bulunduğu köy yolu ulaşıma açıldı
Hakkari'de yer yer 7 metreye ulaşan karın bulunduğu Ceylanlı köyü yolu, ekiplerin yoğun çabası sonucu ulaşıma açıldı.
2022-02-16 16:24:16
Merkeze bağlı köyün yolu son günlerde etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı.
İş makinalarıyla çalışma başlatıldı
Hakkari İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, düşen çığlar nedeniyle yer yer 7 metre karın bulunduğu yolu açmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ekipler, güçlükle ilerleyebildikleri yolu yoğun çabalar sonucu yeniden ulaşıma açtı.
Köy muhtarı Behçet Ege ekiplere teşekkür etti. .
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