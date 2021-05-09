Hakkari’de 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığınca, Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari'de 3 PKK'lının etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Eren-14 operasyonları kapsamında, Hakkari-Merkez ilçe Çanaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir."
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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