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TIMETURK / GÜNDEM / Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Hakimler ve Savcılar Kurulunca, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması yapıldı.

3 Saat Önce
2021-09-30 09:34:52
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yer alan Hakimler ve Savcılar Kuruluna ait atama kararına göre, 1008 adli yargı hakim ve cumhuriyet savcısı adayı ile 7 idari yargı hakim adayının ataması, 27 Eylül'de yapılan ad çekme sonucunda gerçekleştirildi.

Söz konusu atamalar, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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