Hakan Ural'dan tepki çeken açıklama: 'Z kuşağı oy kullanmamalı'

Oyuncu Hakan Ural, 'Neler Oluyor Hayatta'nın canlı yayınında dikkat çeken açıklamada bulundu. 'Z kuşağı oy kullanmamalı' diyen Hakan Ural, sosyal medyada tepki çekti.

Kanal D'de gündem ve magazin yorumculuğu yapan Hakan Ural, Z kuşağı için "Farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım" dedi.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programında 27 Mayıs 1960 darbesinin sorulduğu bir sokak röportajında konuşan vatandaşlarının birçoğunun yaşananları hatırlamaması konuşuldu.

CNNTürk'ün yaptığı röportajı yorumlayan Ural, konuyu Z kuşağına (1990'lardan sonra doğanlar) getirerek "Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi.

"Ülkede siyasetle bir alakan yok. Ülkenin kendisiyle ilgili yakın geçmişini bilmiyorsun, geçmişini bilmiyorsun. Bugün bu ülkede ne olduğunu bilmiyorsun, bu ülkenin nelerle mücadele ettiğini bilmiyorsun, idelolojik olarak olgunlaşmış düşüncen ve fikrin yok ama oy atıyorsun" diyen Ural, "Belirleyicisin. Çok üzücü ve ürkütücü değil mi bu? Ben rica ediyorum gerçekten, bu farkındalığı yoksa oy kullanmamaları lazım bence" dedi.

Ural'ın bu sözleri sosyal medyada tartışma yarattı.